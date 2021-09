Homem é preso por manter garotas de programa em cárcere privado no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (22), um homem que estuprava e mantinha garotas de programa em cárcere privado foi preso no Rio de Janeiro. As vítimas eram mantidas em uma espécie de calabouço e sem acesso aos celulares.

De acordo com agentes da 58ª DP (Posse), o suspeito contratava mulheres em sites e aplicativos. Elas chegavam em sua casa e eram rendidas com um revólver. No local, o acusado obrigava as vítimas a terem relações sexuais com ele, enquanto eram mantidas privadas de liberdade.

No local usado pelo criminoso, as autoridades encontraram documentos falsos, cartões de crédito em nome de várias pessoas e máquinas de cartão. O material foi apreendido e será investigado.

As investigações começaram após uma vítima procurar a polícia. Segundo ela, no dia 18 de setembro, ela sofreu abuso sexual pelo criminoso e foi mantida em cárcere privado. Outras cinco vítimas foram identificadas até o momento.

Equipes da 58ª DP (Posse) trabalham para investigar outras mulheres que possam contribuir com as investigações.

