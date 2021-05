Homem é preso por filmar estupros de menores em comunidade do Rio de Janeiro

Um homem, de 35 anos, morador da comunidade Dona Marta, localizada no Rio de Janeiro, foi preso na última terça-feira (25) por agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV). Identificado como Robério de Oliveira Pereira, o suspeito confessou que atraía meninas, entre 8 e 10 anos, para sua residência e cometia abusos sexuais, além de filmar os atos.

A Polícia Federal identificou que os acessos à internet feitos por Robério, com conteúdos de pedofilia, eram realizados do Rio de Janeiro e a informação foi repassada aos agentes da DCAV. Com a informação em mãos, o delegado Adriano França, titular da DCAV, coordenou um trabalho de inteligência e conseguiu localizar o criminoso na entrada da comunidade, em Botafogo.

No momento da detenção, o acusado não ofereceu resistência e foi preso em flagrante, já que estava com as imagens dos abusos no celular. Na delegacia, ao concluírem que o suspeito era do Ceará, Adriano contatou a Polícia Civil do estado e constatou que Robério já possuía um mandado de prisão por tentativa de homicídio contra a ex-companheira, emitido em 2018, em São Paulo. Na época, a vítima tinha 16 anos.

Vivendo como um fugitivo, o homem foi para a comunidade Dona Marta, onde, de acordo com França, fez da sua casa “um estúdio do terror”. “As vítimas têm pouca idade, algumas foram abusadas dormindo”, disse o delegado.

Na delegacia, o acusado confessou que era ele nas gravações do celular, abusando de duas meninas. Ele também contou aos policiais sobre outras vítimas. Ele foi preso e levado para a audiência de custódia, em Benfica.

