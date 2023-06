Homem é preso por “fazer sexo” com árvore em parque

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/06/2023 - 12:29 Compartilhe

Um homem foi preso após ser flagrado fazendo ‘sexo’ com árvore no meio de um parque. O caso aconteceu em Salisbúria, na Inglaterra, na última semana.

Cenas do homem sem roupas e em ato sexual foram registradas por frequentadores do parque.

As imagens foram cedidas ao site Daily Star. Nos registros, é possível ver o homem se encostando na árvore tirando as roupas em seguida para iniciar os gestos sexuais.

“Eu estava andando no parque com um dos meus amigos e vimos um homem abraçado a uma árvore e achamos interessante. Nos aproximamos e, ao fazê-lo, vimos suas calças abaixadas (…) Por isso comecei a gravar e ele começou a tirar todas as roupas e beijar a árvore”, teria afirmado o autor das imagens ao fornecer os registros ao portal britânico.

“Um homem de 40 anos foi preso por suspeita de atentado ao pudor (…) Ele foi levado sob custódia e foi libertado sob fiança enquanto as investigações estão em andamento”, disse a polícia através de nota.

Confira o vídeo clicando aqui:

