Homem é preso por estuprar sogra de 101 anos em Pernambuco

Um homem foi preso em flagrante por estuprar a sogra, uma idosa de 101, na cidade de Pombos, Zona da Mata de Pernambuco, após a filha da vítima registrar os abusos com câmeras escondidas, de acordo com informações do G1.

Segundo a reportagem, a filha da vítima mantinha um relacionamento há mais de 20 anos com o autor do crime. De acordo com ela, havia uma desconfiança do companheiro e por isso ela resolveu instalar as câmeras no quarto da idosa.

Ainda de acordo com o G1, a Polícia Civil de Pernambuco aponta que o homem foi identificado como José Bezerra da Silva, de 44 anos. Ele foi localizado no local de trabalho, confessou o crime e não resistiu à prisão.