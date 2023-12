Homem é preso por ameaça perigosa à Catedral de Colônia

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 27/12/2023 - 7:31 Para compartilhar:

A polícia alemã informou nesta terça-feira (26/12) que mantém preso um homem devido a “ameaça perigosa” à Catedral de Colônia, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, no oeste da Alemanha.

O suspeito foi detido junto com outros quatro homens após buscas em um apartamento na cidade de Wesel, a cerca de 100 quilômetros de Colônia. Quatro já foram liberados. Mas um deles, um tajique de 30 anos, deve permanecer sob custódia pelo menos até 7 de janeiro, após pedido aceito pela Justiça.

A operação policial ocorreu na véspera de Natal, no domingo. Os policiais efetuaram as prisões à noite, mas não revelaram mais detalhes sobre o homem que segue detido, citando apenas que a corporação obteve informações relevantes para a segurança do Estado.

“Estamos explorando todas as possibilidades legais para proteger as pessoas, a catedral e as celebrações de Ano Novo”, afirmou o chefe da polícia de Colônia, Michael Esser.

No sábado, a polícia alemã disse ter recebido um alerta de que um grupo poderia estar planejando um ataque à Catedral de Colônia na véspera do Ano Novo. Devido a isso, a segurança foi reforçada do lado de fora do edifício histórico com maior efetivo e veículos policiais.

Catedral segue fechada

As autoridades alemãs têm alertado repetidamente sobre possíveis ameaças terroristas, principalmente depois do início da guerra entre Israel e Hamas e as repercussões além da região do Oriente Médio.

Também na véspera de Natal, o jornal alemão Bild divulgou que autoridades da Alemanha, da Áustria e da Espanha haviam recebido indicações de que um grupo islâmico estava planejando vários ataques na Europa.

Em 5 de dezembro, a comissária de Assuntos Internos da União Europeia, Ylva Johansson, alertou que a Europa enfrenta um “enorme risco de ataques terroristas” durante as festas de Natal devido às consequências da guerra entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas.

A Catedral de Colônia, a maior igreja gótica do norte da Europa, teve a sua construção iniciada por volta de 1248 e concluída em 1880. Atrai cerca de 6 milhões de visitantes todos os anos e é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1996, e resistiu aos bombardeios sofridos pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O prédio histórico segue fechado para turistas pelo menos até o Ano Novo.

