Homem é preso no Capitólio dos EUA com tocha e pistola de sinalização

Reuters 05/11/2024 - 16:13

WASHINGTON (Reuters) – A polícia do Capitólio dos Estados Unidos prendeu nesta terça-feira um homem no centro de visitantes do local que estava com odor de combustível e estava carregando uma tocha e uma pistola de sinalização, informou a polícia em um comunicado.

O centro de visitantes do Capitólio foi fechado durante a investigação do incidente, informou a Polícia do Capitólio.

O incidente ocorreu no dia da eleição presidencial dos Estados Unidos.

(Reportagem de Doina Chiacu)