Homem é preso no Capitólio dos EUA com pistola de sinalização

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2024 - 19:01

WASHINGTON, 5 NOV (ANSA) – Um homem foi preso nesta terça-feira (5) após entrar no centro de visitantes do Capitólio, em Washington, com uma tocha e uma pistola de sinalização.

Segundo as autoridades locais, citadas pela emissora CNN, o cidadão, cuja identidade não foi revelada, também portava um caderno que “queria levar ao Congresso”.

A polícia informou ter encontrado com o homem dois recipientes que “cheiravam a gasolina” durante o processo de verificação de segurança.

Os agentes anunciaram ainda que todas as visitas ao local foram suspensas por todo o dia para investigação adicional do episódio.

Considerado um dos símbolos de Washington, o Capitólio foi invadido por uma multidão de apoiadores do republicano Donald Trump em 6 de janeiro de 2021, que não aceitavam a derrota do ex-presidente na disputa contra Joe Biden.

Mais cedo, logo depois de registrar seu voto em West Palm Beach, na Flórida, Trump reforçou que não quer “nenhum tipo de violência” e garantiu que será “o primeiro” a admitir a derrota se acreditar que as eleições foram justas. (ANSA).