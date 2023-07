Homem é preso em operação da PF que investiga morte de Marielle

pereirai pereira - https://istoe.com.br/author/pereira/ 24/07/2023 - 7:44 Compartilhe

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, 24, um homem acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves.

Além do mandado de prisão preventiva, a PF cumpre sete mandados de busca e apreensão, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A Operação Élpis é a primeira fase da investigação da Polícia Federal sobre o caso.

Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comentou a operação da PF.

Hoje a Polícia Federal e o Ministério Público avançaram na investigação que apura os homicídios da Vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves.

Caso Marielle Franco

O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completou cinco anos no dia 14 de março deste ano e segue até o momento sem resposta sobre o mandante do crime. Fernanda Chaves, ex-assessora de Marielle Franco, foi a única sobrevivente do atentado. Ela estava no carro quando a parlamentar e o motorista foram atingidos.

As investigações já levaram a prisão de dois executores: o policial militar reformado Ronnie Lessa, por ter atirado na vereadora, e do motorista, o ex-policial militar Elcio de Queiroz. Os motivos e os líderes do atentado permanecem desconhecidos.

Em fevereiro desse ano, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal (PF) abrisse um inquérito paralelo para auxiliar as autoridades fluminenses.

