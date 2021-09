Homem é preso depois de instalar câmera escondida no quarto da babá dos filhos

Um homem foi preso depois de ter instalado uma câmera escondida dentro do quarto da babá de seus filhos em Tottenville, Nova York, Estados Unidos. Michael Esposito filmou a jovem Kelly Andrade secretamente enquanto ela estava nua.

De acordo com a revista Crescer, a jovem é colombiana e morava na casa onde trabalhava. Segundo ela, o patrão gravou centenas de vídeos dela sem que ela tivesse conhecimento. Além disso, depois que ela achou um cartão de memória com os vídeos, ele tentou arrombar a porta do quarto.

A mulher afirmou que ficou tão apavorada que pulou a janela para escapar e, logo em seguida, ela procurou a polícia, que prendeu o suspeito. “Fiquei com muito medo do que tinha acabado de acontecer. Agora, não tenho onde ficar. Estou em um país completamente desconhecido, estou sozinha”, afirmou.

“Não tenho dinheiro, não sei o que vou comer, não sei o que vou fazer amanhã”, disse. Os advogados de Esposito afirmaram que as câmeras tinham sido instaladas no local por razões de segurança.

