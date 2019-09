Homem é preso após matar cliente de mercado na Baixada

Rio – Um homem identificado como Carlos Eduardo Freitas de Oliveira, foi preso na manhã desta quinta-feira, no bairro Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, acusado de matar o cliente de um mercado. O crime aconteceu após uma discussão, no último dia 15. Outras duas pessoas envolvidas no assassinato ainda não foram identificadas.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, Marcus Vinícius Alcântara da Silva, discutiu com o dono de um comércio em Duque de Caxias, no momento de pagar pelas compras. Após a confusão, o proprietário do mercadinho, foi até a sua residência pegar duas armas de fogo e na companhia de Carlos Eduardo e de um terceiro homem, assassinaram o cliente.

Ainda segundo a corporação, Carlos Eduardo é amigo do dono do mercadinho e por conta disso participou do assassinato de Marcus Vinícius.

A DHBF segue com as investigações para identificar os outros dois envolvidos no assassinato.