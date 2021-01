Homem é preso após deixar etiqueta com sobrenome e endereço em mala com cadáver

Um de homem de 28 anos foi preso após uma mala com restos mortais de uma vítima esquartejada ter sido encontrada em Denver (Colorado), nos EUA, de acordo com informações do ‘Extra’.

Segundo a reportagem, o assassino esqueceu de tirar uma etiqueta da United Airlines com nome e sobrenome, além do endereço do vítima, que foi identificada como Joshua Lockard, de 33 anos, morador da própria cidade de Denver.

Ainda de acordo com o Extra, a polícia local foi até a casa do assassino Benjamin Satterthwaite, também em Denver, e o encontrou desacordado em um sofá na sala, por causa de overdose de droga. O morador foi levado a um hospital e, assim que se recuperou, recebeu ordem de prisão, em 8 de janeiro.

Na casa de Benjamin, os agentes encontraram uma outra mala igual a que fora achada com os restos mortais e um serrote sujo de sangue, que era da vítima. Legistas descobriram, ainda, sangue no sofá e no banheiro. Imagens de uma câmera de segurança de uma filial da rede Walmart mostraram Benjamin comprando o serrote dois dias antes de o corpo esquartejado ser descoberto na mala.

