Homem é preso após abusar sexualmente da própria mãe

Um homem, de 34 anos, foi detido em flagrante após abusar sexualmente da própria mãe, de 70 anos. O crime aconteceu no município de Feliz Natal, em Mato Grosso, no último domingo (04). As informações são do portal RD News.

Segundo o portal, o acusado foi detido pelos vizinhos, que escutaram os gritos da vítima, foram até o local e acionaram a Polícia Militar.

De acordo com a denúncia, o suspeito costuma ingerir bebida alcoólica e faz a mãe beber também. Na noite do crime, ele teria deixado a vítima alcoolizada e partido para cima dela. Ao ouvir os gritos da mulher, uma vizinha arrombou a porta e testemunhou o estupro. Ao ver a vizinha, o suspeito teria tentado agredi-la, mas outros moradores chegaram e conseguiram detê-lo.

Os vizinhos também informaram que a vítima é deficiente auditiva e sofre com hipertensão. A Polícia Militar revelou que o local onde a mulher mora com o filho é insalubre e ela precisa de ajuda dos moradores da região para se alimentar.

As autoridades ainda disseram que o suspeito detém o cartão de aposentadoria da mãe, mas não repassa o dinheiro para ela. A mulher foi levada para uma unidade de saúde, onde recebeu os cuidados necessários.

O filho da vítima foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade, onde ficará à disposição da Justiça.

