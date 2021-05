Homem é preso ao tentar invadir residência para cheirar calcinha

Um homem, de 40 anos, foi preso na última terça-feira (18) após invadir uma residência de uma família em Castanheira, em Cuiabá, no Mato Grosso. O suspeito afirmou que seu objetivo era cheirar as calcinhas das mulheres da casa.

Segundo o RD News, no imóvel mora um casal e suas duas filhas, uma delas com deficiência. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito mora próximo a família e aproveitava quando o homem da casa saía para trabalhar para entrar na residência.

A matriarca da casa disse as autoridades que os vizinhos já haviam a alertado sobre uma possível invasão em sua casa e, na sequência, ligaram para a Polícia Militar, já que o suspeito tentou invadir o local novamente.

O pai, por sua vez, não esperou a chegada das autoridades e iniciou uma luta corporal com o invasor. O suspeito foi amarrado em um poste até que os agentes chegassem na residência. No local, os policiais encontram o rapaz amarrado nos braços e no pescoço.

Ao ser questionado sobre o motivo da invasão, o suspeito contou que só queria cheirar as calcinhas das filhas do casal, que não faria nenhum mal a elas. Ele foi detido e levado para a Delegacia da Polícia Civil de Castanheira, que vai investigar o caso.

