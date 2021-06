Homem é picado por animal, espera 12 dias por leito e morre minutos após transferência

Carlos Carvalho, de 45 anos, morreu na última segunda-feira (14), em Belo Horizonte, em Minas Gerais, depois de ficar 12 dias esperando por um leito de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). A vítima, que tinha sido picada por um animal peçonhento, havia sido internada na sala de emergência de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 03 de junho.

De acordo com a Record TV, Carlos só conseguiu a transferência para uma UTI após a família acionar a Defensoria Pública. Ele já estava com uma infecção generalizada devido a picada do animal.

A vítima acabou morrendo uma hora após dar entrada no Hospital Metropolitano. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que Carlos foi prontamente atendido e assistido conforme as necessidades do momento. A pasta ainda afirmou que, para a liberação da vaga, são utilizados critérios de prioridade que incluem gravidade e leito disponível. Para receber o paciente, o leito precisa estar devidamente preparado e higienizado.

“É uma dor que não tem tamanho. Era uma pessoa que era muito amada por todos. É uma tortura você saber que um ente querido seu ficou 12 dias no hospital tratando de ninguém sabe o que, gerou uma infecção generalizada, mas não fizeram nenhum exame para saber o que é que estava matando o meu filho”, disse Bruno Carvalho Diniz, primo da vítima, em entrevista à emissora.

Veja também