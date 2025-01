Homem é morto por traficantes após ser confundido com miliciano por vestir preto

Um homem foi morto por traficantes na comunidade do Catiri, em Bangu, na noite da última sexta-feira, 10, supostamente por estar vestindo uma roupa preta. Ele pode ter sido confundido com milicianos que disputam o controle da região, na zona oeste do Rio de Janeiro, com o Comando Vermelho.

O homem, de 40 anos, foi identificado como Francisco de Assis Almeida. Testemunhas afirmaram ao G1 que ele estava indo para a igreja quando foi atingido.

“Confundiram ele com um miliciano porque ele estava usando uma blusa preta. Fiquei sabendo ontem que não pode usar preto, porque como os milicianos usam preto e final de semana é cobrança, sexta-feira, eles passaram lá atirando. É tudo inacreditável, estou sem palavras, é muito difícil de falar”, desabafou uma prima, que preferiu não se identificar, ao jornal O Dia.

Familiares contaram ao Dia que Francisco estava com um grupo na frente da igreja, colocando as malas em um carro, que partiria para o ponto de encontro de um retiro. Segundo eles, os membros usavam roupas pretas e um veículo que vinha de dentro da comunidade passou atirando, mas só o auxiliar acabou sendo atingido, no peito.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, o quartel de Ricardo de Albuquerque foi acionado às 20h35, mas os militares já encontraram Francisco morto.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Uma perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.