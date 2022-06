Homem é morto por policiais dentro de apartamento em Minas Gerais

Um homem, de 32 anos, foi morto na última quarta-feira (08), em seu apartamento, localizado em Santa Luzia, em Minas Gerais, após ser alvejado por policiais. As informações são do ‘O Tempo’.

Suspeito de vários homicídios na cidade, o homem vivia em um apartamento no segundo andar. Conforme o boletim de ocorrência, assim que os agentes bateram no imóvel, o homem abriu a porta com uma mão e, na outra, carregava uma pistola e tentou fechar a porta com força, sendo impedido por um policial.





O acusado tentou se esconder na residência, mas logo foi encontrado, ainda empunhando a arma e a apontando para a equipe. Os agentes deram ordem para o suspeito largar o objeto, como ele não acatou o pedido, foi alvejado pelos policiais.

Depois dos tiros, o homem se aproximou da janela, como se fosse se jogar, mas ao ver os policiais, voltou para dentro do cômodo. Ele chegou a ser levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as autoridades, o homem tinha diversas passagens por homicídio, roubo, tráfico de drogas, entre outros crimes.