Homem é morto após atacar embaixada de Israel na Sérvia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 29 JUN (ANSA) – Um homem foi morto neste sábado (29) após disparar uma flecha contra um policial da embaixada israelense em Belgrado, em um ataque classificado pelo governo da Sérvia como terrorismo.

De acordo com o Ministério do Interior de Belgrado, o agressor usou uma besta para ferir o agente, que, apesar de ter sido atingido no pescoço pela flecha, conseguiu atirar contra ele e matá-lo.

Em comunicado, o governo informou que o agente de segurança usou “uma arma em legítima defesa” e o agressor “morreu devido aos ferimentos”.

O policial sérvio que guardava a sede diplomática de Israel está em estado “muito grave” na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital local e precisou ser submetido a uma cirurgia.

O ministro do Interior, Ivica Dacic, classificou imediatamente o episódio como terrorismo jihadista Wahhabi – o wahhabismo é um ramo fundamentalista do Islã sunita do qual surgiram tanto a Al-Qaeda como o Estado Islâmico.

Segundo ele, uma investigação foi aberta para apurar o crime.

“Em Belgrado, as medidas de segurança foram reforçadas. Várias pessoas foram detidas ‘por precaução'”, afirmou.

Já o primeiro-ministro sérvio, Milos Vucevic, condenou veementemente o “hediondo ataque terrorista”, ressaltando que o Estado sérvio é capaz de reagir à ameaça do terrorismo.

Ao mesmo tempo, ele convidou os cidadãos a confiar nas instituições para defender a sua segurança. “Este é um ato sem sentido que não pode ser atribuído a nenhuma religião ou povo”, disse Vucevic.

Para o premiê, esta “é a ação criminosa de um indivíduo que tem nome e sobrenome”. “Por isso convido os cidadãos a manterem a calma e a não ceder à propaganda daqueles que pretendem criar conflitos em nosso país”. (ANSA).