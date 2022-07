Homem é morto após agredir ex-mulher e amigo dela por ciúmes

Na noite do último domingo (17), Jarbas Oliveira, de 25 anos, foi morto após agredir a ex-mulher, Luiza Quellen, de 26 anos, e um amigo dela em um bar em Senador Camará, no Rio de Janeiro. O agressor foi alvejado por um policial militar que estava de folga. As informações são do G1.

Luiza e Jarbas se relacionaram por cinco anos, mas se separaram no mês passado. De acordo com testemunhas, o agressor não aceitava o fim do relacionamento.

Neste fim de semana, Luiza foi acompanhada a uma festa num bar e acabou sendo vista por um amigo de Jarbas. Sem saber do término, o colega mandou uma mensagem para Jarbas perguntando se eles tinham se separado. “Eu cheguei nessa festa, num bar, e avistei ela com o seu companheiro. Fui fazer uma pergunta para o Jarbas, no telefone, no WhatsApp, no particular”, contou.

“Ele chegou no local muito alterado, nervoso. Quando ele viu a Luiza, ele ficou cego, foi para cima dela”, relatou o amigo de Jarbas. Tentando impedir que a mulher fosse agredida, o colega tentou impedir a ação, mas não teve sucesso. “Ele até me agrediu, me mordeu. Nessa que eu soltei, ele foi direto e deu uma carreira no cara”, acrescentou.

De folga e morador da região onde a confusão aconteceu, um policial militar tentou apartar a briga e acabou disparando contra Jarbas, que morreu na hora. À Polícia Militar, o agente afirmou que reagiu a uma tentativa de agressão.

Segundo o amigo de Jarbas, no entanto, o policial “não deu voz, não deu tiro pro alto, não apaziguou nada”. “Veio direto, sem mais e sem menos, e atirou no Jarbas”, confessou.

O agente foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios, que investiga o caso. Luiza e outras testemunhas prestaram depoimento ao longo da madrugada.