Homem é morto a tiros no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

Um homem morreu nesta sexta-feira após ser baleado com tiros de fuzis no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A execução teria sido feita no Terminal 2.

Os bombeiros foram chamados até o local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu. Informações indicam que uma outra pessoa foi atingida.

De acordo com o “g1”, o Departamento e de Proteção à Pessoa (DHPP) também foi acionado.

A reportagem entrou em contato com o GRU mas não obteve resposta até o momento da publicação.