Homem é morto a tiros e duas crianças, de 2 e 6 anos, são baleadas na Paraíba

Duas crianças foram baleadas e um homem morreu nesta terça-feira (8), na região central de João Pessoa, capital da Paraíba. Segundo a Polícia Militar, o homem de 42 anos vendia lanches no local onde o crime ocorreu e teria sido abordado por três homens que chegaram atirando. As informações são do G1.

As duas crianças, uma menina de 2 anos e um menino de 6, aguardavam na fila pelos lanches vendidos pelo comerciante e acabaram sendo baleadas. O homem morreu no local, as crianças foram socorridas para o Hospital de Trauma de João Pessoa.

Segundo a reportagem, a menina sofreu um tiro de raspão no braço e já recebeu alta. Seu irmão foi atingido em um braço e no abdômen e precisou passar por uma cirurgia. Seu estado de saúde é grave, mas estável.

Ainda de acordo com o G1, dois dos três homens suspeitos de terem cometido o crime foram presos e levados para a Central de Polícia Civil de João Pessoa.

