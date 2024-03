Homem é libertado sob fiança após colidir contra portões do Palácio de Buckingham

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/03/2024 - 14:36 Para compartilhar:

Um homem que havia sido preso na madrugada de sábado após colidir seu carro contra os portões do Palácio de Buckingham, foi libertado sob fiança, informou a polícia de Londres neste domingo (10).

O incidente ocorreu por volta das 02H33 de sábado (23H33 de sexta em Brasília), quando “um carro bateu nos portões do Palácio de Buckingham”, segundo a polícia.

“Agentes armados prenderam um homem no local por suspeita de danos criminosos. Ele foi levado ao hospital”, acrescentou a Scotland Yard, afirmando que ninguém ficou ferido e que as circunstâncias do incidente estão sendo investigadas.

A polícia informou posteriormente que o homem estava sendo “tratado de acordo com a lei de saúde mental” e foi libertado sob fiança enquanto se aguarda a investigação.

“O incidente não é considerado relacionado ao terrorismo”, reforçou o comunicado.

Residência oficial da família real britânica, o Palácio de Buckingham é fortemente protegido por policiais armados que regularmente patrulham a área, no coração da capital.

O palácio já sofreu diversas tentativas de invasão no passado. Em novembro, um homem que tentou entrar nos estábulos reais foi multado.

Em maio de 2023, outro homem foi preso após atirar cartuchos de fuzil no parque, poucos dias antes da coroação de Charles III. Em outro incidente no ano passado, uma terceira pessoa foi condenada a 15 meses de prisão por ter batido o seu carro contra os portões que conduzem a Downing Street, residência do primeiro-ministro britânico.

