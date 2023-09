Homem é inocentado de estupro após 47 anos de condenação injusta

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/09/2023 - 3:32 Compartilhe

Um homem condenado injustamente por estuprar uma adolescente do condado de Westchester há quase cinco décadas foi finalmente liberado na terça-feira (05) em uma audiência emocionante, onde compartilhou um abraço com a juiza.

No que o Innocence Project chamou de a mais longa condenação injusta da história americana a ser anulada por novas evidências de DNA, Leonard Mack, agora residente na Carolina do Sul, recebeu o presente da inocência no seu 72º aniversário.

A juíza da Suprema Corte do Estado, Anne E. Minihan, anulou a condenação de Mack em 1976, que o deixou definhando na prisão por mais de sete anos. Ele já foi considerado culpado de estuprar uma adolescente e tentar estuprar outra.

Mas testes avançados de DNA provaram que Mack não estava por trás dos ataques e, em vez disso, apontaram para um agressor sexual que recentemente confessou os crimes perturbadores, disse o Gabinete do Procurador Distrital de Westchester.

Mack, um veterano da Guerra do Vietnã, estava originalmente no radar das autoridades quando duas estudantes do ensino médio foram forçadas, sob a mira de uma arma, a entrar na floresta na cidade de Greenburgh, em 22 de maio de 1975, disse o gabinete do promotor público.

As duas meninas foram amarradas, cegadas e amordaçadas antes que o agressor estuprasse uma delas duas vezes e tentasse agredir sexualmente a outra vítima, disseram os promotores.

Mack foi preso horas depois do crime porque se enquadrava na descrição do suspeito de um homem negro com brinco e chapéu, disse o gabinete do promotor.

Apesar de apresentar álibi como testemunhas no julgamento, ele foi considerado culpado por um júri de estupro em primeiro grau e posse criminosa de arma em segundo grau.

Mack, que agora é casado, tentou atrás das grades contestar sua condenação várias vezes na década de 1980, mas o esforço foi contestado pelo gabinete do promotor público de Westchester e rejeitado pelos tribunais.

“Hoje já demorou muito para chegar. Perdi sete anos e meio da minha vida na prisão por um crime que não cometi e vivi com esta injustiça pairando sobre minha cabeça por quase 50 anos”, disse Mack em um comunicado de imprensa do Innocence Project que contatou o escritório do promotor em novembro de 2022.

“Isso mudou o curso da minha vida – tudo, desde onde eu morava até meu relacionamento com minha família. Nunca perdi a esperança de que um dia seria provada minha inocência. Agora a verdade veio à tona e posso finalmente respirar. Finalmente estou livre.”

Minihan, a juíza, disse a ele que era uma honra para sua carreira anular sua condenação, de acordo com o The Journal News.

“Este é o seu dia. Você esperou muito tempo por isso”, ela teria dito a ele. “Naquilo que fazemos, os riscos são muito elevados e é importante acertar.”

A juíza saiu do banco para abraçá-lo durante a emocionante audiência, segundo foto do Projeto Inocência. Outras imagens mostraram Mack enxugando as lágrimas no tribunal e levantando a mão ao sair do prédio do governo.

O homem que confessou o estupro não foi identificado pelos promotores. Ele não poderia ser acusado porque o prazo de prescrição havia expirado no caso antigo.

Ele estava anteriormente ligado a um estupro em 1975 no Queens – apenas duas semanas após o estupro em Greenburgh – e a outro crime sexual em 2004 na cidade de Westchester, disse o gabinete do promotor.





Ele está sob custódia e sendo processado por não ter se registrado como agressor sexual ligado ao crime de 2004, disseram os promotores.

