Homem é flagrado vendendo água doada ao RS: ‘Admito que é crime’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 15:51 Para compartilhar:

Guilherme Ferreira, de 47 anos, foi flagrado tentando vender garrafas d’água doadas por empresários aos moradores da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, afetados pelas enchentes.

Segundo o programa “Fantástico”, da TV Globo, Guilherme recebeu as garrafas de grupos de comerciantes e produtores rurais que atuam em Piranhas, Goiás. O homem morava nessa cidade antes de se mudar para Canoas, em 2023.

A proprietária de uma distribuidora de água da cidade gaúcha recebeu uma proposta de Guilherme para comprar as garrafas. “Comecei a instigar para ter certeza mesmo que era de doação e fiquei chocada. Imagina, vendendo água de doação, que era para ajudar o povo”, disse ela.

Com base nisso, a reportagem do “Fantástico” entrou em contato com Guilherme e fingiu interesse na compra das águas e marcou um encontro com ele. Assim que chegou ao local, o homem admitiu a tentativa de venda dos donativos.

“Admito que isso é um crime. Eu preciso desocupar o galpão, o caminhão não é meu, eu preciso pagá-lo”, disse ele, que depois partiu para cima do repórter e derrubou a câmera dele.

A Polícia Civil foi notificada sobre o caso, ouviu Guilherme e o liberou. As garrafas d’água foram distribuídas pela Prefeitura de Canoas.