Homem é flagrado furtando mais de 120 kg de carnes em supermercado na Bahia

25/08/2022 - 5:03

Um homem é acusado de furtar aproximadamente 120 quilos de carnes em um supermercado na cidade de Eunápolis, na Bahia. As informações são do portal UOL e da TV Globo.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi flagrado levando 95 kg de carne bovina e 25 kg de bacon, segundo a Polícia Civil informou ao UOL. O caso aconteceu há três semanas, mas só agora as imagens foram divulgadas.

No vídeo, o homem chega com um carrinho de combras e, em certo momento, para no corredor de carne para pegar vários pacotes dos alimentos. Para não ser identificado, ele sai do local pela porta de entrada, deixa o carrinho e vai até o veículo antes de retornar para buscar a mercadoria. De acordo com a publicação, ele não é abordado por funcionários em nenhum momento.

Os funcionários, segundo a TV Globo, só notaram o furto após uma checagem de estoque. Foi quando decidiram olhar os registros das câmeras de segurança e identificaram a ação criminosa. A Polícia Civil disse que está analisando o caso e declarou que outras duas pessoas estavam envolvidas.