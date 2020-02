Homem é esfaqueado em mesquita de Londres; polícia prende suspeito

Um homem foi esfaqueado nesta quinta-feira (20) na mesquita central de Londres e um suspeito foi preso, informou a polícia britânica.

“Um homem foi preso no local, suspeito de tentativa de assassinato”, disse a polícia, que apenas indicou que o ferido é um idoso.

A mesquita está localizada perto do Regent’s Park, no centro da capital britânica.

A vítima não corre risco de morte, informou a polícia em sua conta no Twitter.

Agentes da polícia foram notificados às 15h10 (12h10 de Brasília) deste incidente.

A polícia não disse se o ataque era de natureza terrorista, limitando-se a afirmar que “a investigação continua”.

Um internauta postou fotos no Twitter, mostrando um homem com um suéter com capuz vermelho deitado no chão sendo contido pela polícia.

Ele explicou que a vítima era o muezim, o religioso responsável por chamar os fiéis para a oração.

“Um terrorista branco racista entrou correndo na mesquita de Regent’s Park durante a oração de Asr (oração da tarde) hoje e esfaqueou o muezim no pescoço”, relatou o homem, que se apresenta sob o nome de Murshid.

“É absolutamente terrível. Nenhum muçulmano está seguro em seu local de culto!”, acrescentou.

O primeiro-ministro Boris Johnson tuitou que ficou “muito triste” com o ataque.

“É espantoso que isso possa acontecer, especialmente em um local de oração. Todos meus pensamentos estão com a vítima e os afetados”.