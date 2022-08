Homem é esfaqueado e morto pelo filho após não deixar jovem usar carro

Da Redação 09/08/2022 - 14:42 Compartilhe

Um homem, de 46 anos, morreu após ser esfaqueado no domingo (7), em São Bernardo do Campo (SP). De acordo com a Polícia Militar, o filho da vítima, de 17 anos, foi apreendido acusado de cometer o crime. Conforme a PM, o adolescente teria confessado ter golpeado o pai três vezes após uma discussão. As informações são do jornal Diário do Grande ABC.

Aos agentes, o jovem disse que a briga entre eles começou depois de ele pedir para sair com o carro, o que foi negado pelo pai, que o repreendeu. Os dois começaram a discutir na cozinha, quando o pai deu as costas, o filho o esfaqueou.

O homem foi atingido na nuca e na cabeça e morreu no local. O jovem deve ser indiciado por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, quando há intenção de matar por razão fútil.

Ele foi encaminhado à Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente), antiga Febem, onde ficará em internação provisória, em Mauá (SP). O caso foi registrado no 3º DP (Distrito Policial) de São Bernardo.