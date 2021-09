Homem é encontrado decapitado com sinais de tortura e bilhete ao lado

Na última segunda-feira (27), um homem foi encontrado morto em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Desde o último sábado (25), essa foi a quarta execução na região de fronteira entre Brasil e Paraguai.

Marcos Pietro, médico legista que atendeu à ocorrência, informou que o corpo da vítima apresentava indícios de ter sido torturado poucas horas antes de ter sido jogado no local onde foi encontrado.

A vítima tinha um corte profundo no peito e não apresentava rigidez cadavérica. Ao lado do corpo, havia um bilhete com a seguinte mensagem: “Nois do Crime estamos deixando claro, que não iremos mais admitir covardias cometidas por esses Justiceiros seja lá quem for. ASS: CRIME”.

Outras vítimas

Desde o último sábado (25), outros homens também foram executados na fronteira. Por ordem cronológica dos óbitos, as vítimas são: Rógerio Laurete Buosi, de 26 anos, Jorge Ortega, de 28, e o ex-vereador de Ponta Porã, Joanir Subtil Viana, de 53. A polícia investiga se há alguma ligação entre as três mortes.

Veja também