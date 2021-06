Homem é encontrado após campanha do Ceará para localizar desaparecidos Walberland Vidal estava desaparecido desde o dia 29 de abril

A campanha do Ceará para localizar desaparecidos deu resultado. Promovida no Clássico-Rei válido pela Copa do Brasil, a ação “Um Amor que Une”, em celebração aos 102 anos do Vozão, estampava o nome e um número de contato para localizar os indivíduos. Nesta segunda-feira, em parceria com a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará(PCCE), um homem foi encontrado.

+ Confira a classificação do Brasileirão 2021!

E MAIS:

Walberland Vidal da Silva, de 32 anos, estava desaparecido desde o dia 29 de abril e foi localizado em Fortaleza. Assessora de imprensa da Polícia Civil do Estado do Ceará, Morgana Cruz ressaltou a importância da iniciativa organizada pelo Ceará para a definição do paradeiro de Walberland.

– Sem dúvidas foi devido à divulgação do clube (que Walberland foi encontrado). Onde ele estava, não sabiam nem que ele estava desaparecido. Viram a divulgação e isso já é um resultado positivo da campanha feita em parceria com o Ceará Sporting Club – contou ao site do Vozão.

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

Além do destaque nas redes sociais, a ação esteve presente nos dois últimos jogos do Ceará. De acordo com o gerente de Marketing do Ceará, João Costa, a campanha terá continuidade.

– A gente não imaginava que a ação fosse ter um impacto tão rápido e, por isso, nós optamos por estender a ação por todo o mês de junho. Geralmente, essas campanhas são mais de conscientização e informação de que há um número para informação do paradeiro dessas pessoas e dessa vez conseguimos, de fato, encontrar alguém e isso é muito significativo para o clube como um todo – afirmou.

E MAIS:

Veja também