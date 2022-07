Homem é detido suspeito de estuprar sobrinha e dar ‘pílulas do dia seguinte’

Um homem, de 55 anos, suspeito de estuprar a sobrinha, de 11 anos, foi detido em Linhares, no Espírito Santo. Conforme a Polícia Civil, o acusado esperava a ausência dos pais da menina, que saíam para trabalhar, e cometia os abusos enquanto a vítima ficava em casa dormindo. As informações são do UOL.







De acordo com as autoridades, o criminoso obrigada a jovem a tomar a “pílula do dia seguinte”. Silvana Paula Castro, delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI), afirmou que a vítima era ameaçada pelo tio.

“O abusador ameaçava a sobrinha, caso ela contasse alguma coisa. Ele também obrigava a criança a tomar um medicamento, conhecido como ‘pílula do dia seguinte’, para a menina não correr o risco de engravidar. Os exames de corpo de delito confirmaram os abusos”, disse.

O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Linhares para prestar depoimento e logo depois para o CDP (Centro de Detenção Provisória) da Serra, onde está detido.