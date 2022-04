Homem é detido em carro com jacaré, armas e seringas com drogas nos EUA

A polícia de Naples, na Flórida (EUA) prendeu um homem, de 31 anos, que estava com um filhote de jacaré, armas de fogo e drogas dentro de um carro, na sexta-feira (8). De acordo com a polícia local, Michael Marolla foi parado em uma blitz após alguns agentes o reconhecerem de outra abordagem policial sobre licença para dirigir suspensa.

Ao revistarem o veículo, a polícia encontrou um filhote de jacaré em uma banheira de plástico. Os agentes também encontraram duas armas de fogo, uma escondida no porta-luvas e a outra escondida sob o banco do passageiro da frente.

Ainda de acordo com a polícia, Marolla estava com duas seringas carregadas com metanfetamina em na jaqueta. Marolla foi acusado de porte de arma de fogo escondida e por porte de substâncias de uso controlado. A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida foi notificada sobre o jacaré, que deve investigar a origem do animal.

