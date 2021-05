Homem é detido após tentar empurrar passageiras nos trilhos do metrô em SP

As câmeras de segurança do metrô de São Paulo flagraram o momento em que um homem tenta empurrar passageiras na direção dos trilhos. O caso aconteceu na plataforma de embarque da estação Sé do Metrô, na Linha 3-Vermelha, em 23 de abril.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o homem foi detido e internado em um hospital após decisão da Justiça a pedido da Polícia Civil. Já a assessoria de imprensa do metrô informou somente que o caso ocorreu em abril e que foi registrado no 8º Distrito Policial (DP), do Brás.

Ao G1, policiais informaram que o homem sofreria de esquizofrenia e tentou matar as mulheres para depois se suicidar. A informação não foi confirmada pela secretaria.

