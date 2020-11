Homem é condenado por matar esposa que se exibia em webcam

A Justiça dos Estados Unidos condenou esta semana o norte-americano Jeff West pela morte da esposa Kat West. A mulher foi morta com uma garrafada em janeiro de 2018, na cidade de Calera. De acordo com as investigações, o casal teve uma briga após Jeff se incomodar com a mulher se exibindo sensualmente em webcams para promover seu site adulto.

Durante o processo, a defesa de Jeff afirmou que a morte foi um acidente e que Kat caiu e bateu a cabeça, por estar bêbada. Já os promotores afirmaram que a mulher, conhecida como Kitty Kat, foi agredida pelo marido com uma garrafa de absinto.

O júri que avaliou o caso passou cinco horas deliberando até decidir, por unanimidade, considerar Jeff culpado por homicídio culposo. A pena será anunciada em janeiro e pode chegar a 20 anos de prisão.

Conforme o site Alabama News, o condenado não mostrou reações ao ouvir o veredito. No entanto, o advogado dele afirmou que Jeff seguirá alegando inocência.

