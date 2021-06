Homem é condenado após agredir cliente depois de discussão por uso de máscara

O norte-americano Shane Michael, de 42 anos, foi condenado a 10 anos de prisão em Iowa, nos Estados Unidos, após agredir e cuspir em uma pessoa. As agressões teriam ocorrido depois de uma discussão pelo uso correto da máscara. As informações são do jornal local Iowa Capital Dispatch.

Conforme a acusação, o homem estava em uma loja de óculos quando o cliente Mark Dinning pediu para Shane ajustar sua máscara, que não estava cobrindo corretamente o nariz, em 11 de novembro do ano passado.

Mark e Shane tiveram uma breve discussão e os dois saíram da loja em direção ao estacionamento. Fora do estabelecimento, Shane teria seguido Mark e o atacou. O homem teria dado um soco no olho do cliente, que revidou a agressão mordendo o braço de Shane.

Durante a troca de agressões, o homem baixou a máscara, cuspiu nele, tossiu e gritou: “Se eu tiver, você tem!”, em uma aparente referência a Covid-19. Ao longo do processo, Shane negou que teria começado as agressões. No entanto, testemunhas confirmaram a versão de Mark.

Na última quarta-feira (9), Shane foi condenado a 10 anos de prisão por lesão corporal dolosa. A defesa do homem recorreu da sentença.

