Homem é condenado à prisão perpétua pelo assassinato de estudante brasileira na Argentina

Um boliviano de 32 anos foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da estudante brasileira Luana Cristina Carneiro de Melo, de 24 anos. Em 2018, Luana foi encontrada morta asfixiada no apartamento em que morava, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Com informações de O Globo.





De acordo com a imprensa argentina, o assassino é Iver Uruchi Condori. As investigações mostraram que Condori invadiu o imóvel para roubar o celular da vítima e a matou para que ela não o entregasse à polícia.

De acordo com a agência de notícias argentina “Télam”, o criminoso foi condenado por homicídio em concorrência com o crime de furto.

Com a decisão, Condori permanecerá preso no Complexo Penitenciário Federal II Marcos Paz, do Serviço Penitenciário Federal (SPF). O advogado Macos Tosato, que representou a família de Luana, disse que o caso foi “complicado desde o início”, pois Condori sempre se declarou inocente e nunca reconheceu o crime, apesar de ter deixado vários rastro. O assassino deixou um rastro indelével de sua presença no local. Depois mudou as versões. Acomodou-as às evidências. Ele tentou contradizer um conselho de tanatologistas especialistas, médicos forenses. Foi uma decisão justa”, afirmou.





