Homem é condenado a prisão após pular para fora de avião em movimento nos EUA

Um mexicano foi condenado a 18 meses de prisão após abrir a porta de emergência e pular de uma aeronave que taxiava no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos. Luis Armando Victoria Dominguez, de 34 anos, também foi acusado de agredir uma comissária de bordo que tentou impedi-lo de invadir a cabine do avião.

Na decisão, do último dia 26, o juiz Dolly M. Gee também condenou o mexicano a pagar US$ 20.132. Dominguez estava em um voo da United Airlines, operado pela SkyWest Airlines, que estava programado para voar de Los Angeles para Salt Lake City, em 25 de junho do ano passado.

Logo depois que o avião se afastou do portão de embarque, Dominguez “correu” para a frente da aeronave, passando por um comissário de bordo sentado e “começou a bater na porta da cabine e manipular a maçaneta trancada”.

Conforme testemunhas, após a tentativa frustrada de abrir a porta da cabine, Dominguez passou pela comissária de bordo e foi para a saída de emergência no lado direito do avião. Ele conseguiu abrir parcialmente a porta e pular da aeronave.

“Dominguez pousou na pista e começou a rastejar para longe da aeronave. Sua perna direita parecia quebrada”, contou uma testemunha.

“[Dominguez] atacou um comissário de bordo e colocou em risco a vida de inúmeras outras pessoas quando tentou invadir a cabine do avião e, em seguida, desdobrou parcialmente um escorregador enquanto o avião estava taxiando, fazendo com que o piloto desligasse imediatamente o motor para evitar um acidente”, escreveram os promotores em um memorando de sentença.

“A conduta indisciplinada [de Dominguez] danificou o avião, deixando-o fora de serviço por quatro dias”, ressaltou a promotoria.

Dominguez se declarou culpado em outubro de 2021 por uma acusação de interferência com tripulantes e comissários de bordo.

