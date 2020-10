Homem é condenado a 28 anos por matar a filha por causa de herança

Frederico Carneiro Soares, publicitário e ex-cabo da Aeronáutica, foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado, segundo a Record TV. Em fevereiro de 2017, o homem assassinou a tiro a própria filha, Maira Cintra Soares, em frente aos três filhos da vítima.

Frederico chegou a fugir após o crime, mas se entregou e confessou poucos dias depois. De acordo com as investigações, ele disputava com a filha a guarda do irmão dela, diagnosticado com esquizofrenia, que recebia 8 mil reais de pensão.

Os dois também brigavam na justiça por uma casa, herança da mãe falecida. À época, a Justiça havia determinado que os imóvel deveria ser vendido e o valor dividido entre os dois.

Os advogados de frederico alegaram se tratar de legítima defesa. Ele teria atirado ao ser contido durante a discussão e não teria intenção de matar a filha, mas os laudos apresentados pela polícia científica durante o julgamento indicam que ao menos um dos disparos que matou Maira foi à queima roupa.

