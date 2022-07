Homem é baleado e preso depois de agredir policial militar na zona norte de SP

Um homem, identificado como Edivaldo Nunes da Silva, foi baleado após reagir em uma abordagem policial na zona norte de São Paulo. Depois de socar um PM, ele foi baleado na perna e detido. As informações são do site G1.







Nas imagens, é possível ver quando Edivaldo começa a trocar empurrões com o policial e o derruba no chão, tentando pegar a arma do agente. Logo depois, ele foi baleado na perna e o reforço chegou para auxiliar o PM em um caso que aconteceu no último sábado (23).

De acordo com a Polícia Militar, o chamado foi feito para atender uma ocorrência de violência doméstica. Edivaldo, segundo informações, agredia a esposa em frente à casa do casal. A PM ainda declarou que ele estava muito agitado e tentou fugir do local.

O agressor foi levado para o Hospital Geral da Vila Penteado, onde foi atendido e não corre risco de morte. A esposa dele foi a um pronto socorro para ser medicada. Silva foi autuado por agressão e violência doméstica, e segue preso à disposição da Justiça.