Homem é baleado e morto após pedir para dono de carro desligar o som

Um homem, de 40 anos, foi morto durante uma briga em um bar de Tocantins, no último domingo (26). A vítima foi baleada após pedir para o suspeito desligar o som do carro.

De acordo com testemunhas, um grupo se dirigiu ao bar depois de um jogo e, no local, um homem ligou o som do carro. Incomodado com o volume, a vítima pediu que o suspeito desligasse a música. Os dois começaram a discutir e houve uma agressão. Neste momento, o dono do automóvel teria entrado no veículo e saído com uma arma, atirado duas vezes na vítima e fugido do local.

Após ser baleado, o homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A perícia foi realizada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Militar está investigando o caso, mas, até o momento, apenas o veículo foi localizado.

