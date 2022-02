Homem é baleado e morre após discutir com policial durante reunião de narcóticos anônimos

Na madrugada desta segunda-feira (28), um homem foi baleado e morto após discutir com um policial civil durante uma reunião dos narcóticos anônimos no bairro de Pinheiros, em São Paulo. As informações são do R7.

A vítima tinha em torno de 25 anos. O suspeito pelos disparos é um investigador da Polícia Civil que estava afastado das funções e também era frequentador do grupo. De acordo com a Record TV, durante a reunião uma discussão escalou e o policial atirou oito vezes contra a vítima.

O homem, que ainda não foi identificado, morreu no local. Ainda não há informações sobre o motivo do crime. O suspeito tentou fugir em direção à praça Benedito Calixto, mas foi detido. Segundo a polícia, o homem estava bastante agitado e aparentava estar fora de si. Durante revista pessoal, a equipe descobriu que ele era um policial civil. Ele frequentava o grupo de reabilitação há 10 anos.

O policial foi preso e encaminhado para a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, na Consolação, no centro, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o policial civil foi preso em flagrante e levado à sede da Corregedoria. Ele deve ser encaminhado ao presídio especial da Polícia Civil.

