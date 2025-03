Homem é baleado dentro de padaria em Pinheiros; é o segundo caso no bairro em 2 dias

Um homem de 55 anos foi baleado durante um assalto dentro de uma padaria na rua Simão Álvares, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O caso aconteceu às 17 horas da sexta-feira, 7, apenas um dia após outro homem ser baleado em tentativa de assalto no bairro, na Rua Capote Valente.

As duas vítimas foram levadas ao Hospital das Clínicas, onde permaneceram internadas. Não há mais informações sobre o estado de saúde delas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), mais de um criminoso participou do assalto à padaria artesanal Fazemos Pão na sexta.

Um homem de 41 anos teve o seu celular levado pelos criminosos e relatou à polícia que estava no estabelecimento quando foi abordado por um homem armado que anunciou o assalto e tomou o seu celular.

Posteriormente, um segundo suspeito teria entrado em luta corporal com o homem de 55 anos e efetuado o disparo de arma de fogo contra ele. Os suspeitos – não há especificação de quantos eram, no total – fugiram em seguida.

No perfil do Instagram da Fazemos Pão, clientes e moradores de Pinheiros reclamam da violência no bairro e prestam apoio à equipe da padaria. “Melhor padaria do mundo! Que a insegurança de Pinheiros e de SP não tire o brilho de vocês”, escreveu uma mulher nos comentários de uma publicação.

A reportagem procurou a empresa, mas ainda não recebeu retorno. Também buscou o Hospital das Clínicas para saber o estado de saúde das vítimas desta sexta, 7, e da quinta-feira, 6, mas não teve resposta.

Ambos os casos desta semana foram registrados como tentativa de latrocínio pelo 14º DP, de Pinheiros, que realiza diligências para identificar e prender os criminosos.

Como mostrou o Estadão, dados da SSP indicam que, em janeiro de 2025, houve um aumento de 20% dos roubos em Pinheiros em relação ao mesmo mês no ano passado.

O bairro é um dos mais visados na capital paulista pelos criminosos que se passam por falsos entregadores.

Os casos de latrocínio, em que o roubo é seguido de morte, também cresceram na cidade. Houve alta de 23,2% em 2024, na comparação com 2023. E em janeiro deste ano, um jovem já havia sido baleado e morto em Pinheiros durante um roubo de celular.

Questionada pela reportagem sobre o aumento na criminalidade em São Paulo e na região de Pinheiros, a SSP disse que “intensificou suas ações de enfrentamento à criminalidade, com foco especial nos crimes violentos, investindo em tecnologia e reforçando as equipes de patrulhamento com base nas estatísticas e nas denúncias da população”.

A pasta ressalta que “na área da 3ª Delegacia Seccional (Oeste), que inclui o bairro de Pinheiros, os roubos registraram queda de 3,32%, enquanto o número de prisões aumentou 14% em janeiro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado”.

Também cita que “36 armas de fogo ilegais foram apreendidas” e que a mulher conhecida como “Mãinha do Crime”, supostamente financiadora de crimes de latrocínio na capital, foi presa.