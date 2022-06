Homem e adolescente são baleados em praça de alimentação de shopping no interior paulista

Os clientes que estavam na praça de alimentação do Buriti Shopping, na cidade paulista de Guaratinguetá, levaram um verdadeiro susto no último sábado (11). Por volta das 21h40, um homem. de 27 ano, e um adolescente, de 17, foram baleados no local.

Até o momento, o responsável pelos disparos não foi identificado. A Polícia Civil já investiga o caso. Ainda segundo a corporação, o autor seria um homem que atirou quatro vezes em direção ao interior da praça de alimentação.





Por comunicado, o Buriti Shopping relatou que duas pessoas foram atingidas pelo disparos. Ambas receberam o primeiro atendimento de brigadistas e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levadas ao pronto-socorro Frei Galvão.

“O Buriti Shopping informa que as duas pessoas atingidas foram prontamente atendidas pela equipe de brigadistas e do SAMU.

O Buriti lamenta profundamente o ocorrido, está acompanhando o estado de saúde das vítimas e segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações a fim de esclarecer o ocorrido”, disse.

Até o momento, ninguém foi preso. A polícia segue investigando o caso para tentar identificar a dinâmica do crime.