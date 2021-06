Homem é achado vivo em deserto após 8 dias vivendo de frutas e água de rio

Após 8 dias desaparecido, o jovem Andrew Devers, de 25 anos, foi encontrado no domingo (27) em uma área remota do estado de Washington, Estados Unidos. De acordo com as autoridades do condado de King, o rapaz saiu do acampamento Middle Fork, na cidade de North Bend, para caminhar no último dia 18.

Desde então, não havia retornado para casa. Sem informações do jovem, familiares acionaram a polícia no dia 21. As buscas pelo jovem foram iniciadas, com a ajuda de voluntários. No entanto, a operação foi interrompida no final de semana pelas poucas chances de encontrar Devers na região.

No domingo, um corredor de trilha perto do Middle Fork Trailhead avistou Devers. Os médicos levaram o jovem para um hospital para avaliação. Conforme as autoridades, o jovem relatou ter passado os últimos dias bebendo água de um rio e comendo frutas.

“Obviamente, estamos muito contentes por ele ter sido encontrado”, disse o porta-voz do xerife do condado de King, o sargento Tim Meyer ao jornal Fox News.

