Homem dorme com cigarro aceso e provoca incêndio na própria casa

No último domingo (10), um homem, de 56 anos, provocou um incêndio na própria residência ao pegar no sono e dormir com a ponta de cigarro acesa sob a cama. O caso aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A esposa do homem, uma idosa, de 79 anos, alegou que ele estava embriagado e não percebeu as chamas se alastrando. Vizinhos perceberam a fumaça saindo do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros.

O casal foi resgatado e o incêndio foi controlado. A família ainda foi orientada a não utilizar o 2° andar da residência, onde o incêndio ficou mais concentrado.

