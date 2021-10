Homem diz que atirou e matou amiga por acidente no MT

Quando aconteceu a morte da empresária Janaina Silva Barrozo, de 37 anos, em Cuiabá (MT), o marido disse que ela foi vítima de bala perdida em uma festa no último domingo (3). Mas agora um amigo dela revelou outra história. Ele confessou ter sido o autor do tiro, mas disse que foi um acidente. A informação foi divulgada pelo portal UOL.

“Ele nos relatou que ocorreu um disparo acidental e que ele próprio estava com a arma na mão no momento do tiro. Sendo que essa versão diversa da realidade apresentada pelo próprio marido da vítima”, revelou delegado Mário Santiago.

O homem tinha comprado a arma há 3 meses e foi fazer uma demonstração, segundo o delegado. “Ele relatou que, ao sair da festa, já dentro do veículo, pegou a arma no console e efetuou um disparo para cima. Quando colocou a arma para dentro do carro novamente e foi tirar o carregador, ela teria disparado”.

O atirador estava no banco de trás do carro. Janaina estava na frente. O tiro atravessou o banco e atingiu a empresária, que não foi socorrida a tempo.

Até agora ninguém foi intimado sobre o caso. A Polícia Civil aguarda resultado das perícias.

