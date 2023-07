Homem diz possuir equipe de F1 em tentativa de entrar na lista da Forbes

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 31/07/2023 - 0:43 Compartilhe

Um corretor de seguros com sede em Hong Kong fez lobby para entrar na lista de bilionários da Forbes, alegando que tinha uma participação em uma equipe de corrida de Fórmula 1 e possuía uma coleção de champanhe de $ 250 milhões e um hotel resort cinco estrelas. Ele também é supostamente um graduado da Harvard Business School.

Mas as vanglórias feitas por Calvin Lo estavam muito longe da verdade, descobriu a Forbes após uma investigação minuciosa. Lo se vendeu incansavelmente como um magnata com um patrimônio líquido de 10 dígitos – embora a fortuna de sua família seja estimada em menos de US $ 200 milhões, informou a Forbes.

Como parte de sua campanha para ser incluído na lista de bilionários, Lo se apresentou à Forbes como CEO e proprietário da RE Lee International, “a maior corretora de seguros de vida do mundo”, com cerca de US$ 1 bilhão em prêmios.

Lo também afirmou ser o fundador da RE Lee Capital, uma gestora de ativos com entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões em ativos.

Ele disse à Forbes que era “o maior investidor e colecionador de champanhes da Ásia e um dos primeiros proprietários de um jato particular Gulfstream G650 na Ásia”.

Lo também afirmou à revista que era um dos proprietários da prestigiosa equipe Williams de Fórmula 1.

Em vez de bandeiras quadriculadas, Lo apenas levantou bandeiras vermelhas.

A Forbes examinou as demonstrações financeiras de Lo, bem como suas alegações de que comprou o hotel Mandarin Oriental em Taipei por US$ 1,2 bilhão em 2018.

Lo afirmou que comprou o hotel cinco estrelas por meio de uma entidade conhecida como RE Lee Octagon, seu veículo de investimento privado.

Mas a Forbes informou que não encontrou evidências de que a RE Lee Octagon exista como uma entidade registrada em Hong Kong, Cingapura, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman ou qualquer outra jurisdição.

A revista informou que encontrou um site de uma página com um único endereço de e-mail. O site já foi retirado do ar, de acordo com a Forbes.

Lo afirmou à Forbes que frequentou a Harvard Business School, embora não haja registros confirmando que alguém com esse nome frequentou a instituição, de acordo com o relatório.

Ele também disse à Forbes que possuía propriedades em Hong Kong, Cingapura, Tóquio, Londres, Vancouver e Los Angeles.

Mas, quando pressionado sobre o assunto, Lo revisou o número para cinco propriedades e forneceu endereços para quatro residências em Hong Kong e uma em Cingapura.

De acordo com a Forbes, os registros públicos indicam que duas das propriedades estão listadas no nome de seus pais, enquanto as outras pertencem a outras pessoas.

A Forbes confirmou a existência da RE Lee Capital, cuja presidente é a mãe de Lo, Regina Lee.





Mas RE Lee Capital disse à Forbes que o envolvimento de sua mãe “não deve ser mal interpretado como uma associação entre o Sr. Lo e nossa empresa”.

A RE Lee Capital também disse à Forbes que não tem nem perto da soma entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões em ativos que Lo reivindicou.

Enquanto Lo afirmou que a RE Lee International intermediou cerca de US$ 1 bilhão em vendas de seguros, a Forbes estimou que a empresa vale, na verdade, cerca de US$ 60 milhões.

Segundo a Forbes, não está claro quem é o dono da empresa, que foi comprada por sua mãe em 2015.

Regina Lee e seu marido, Francis Lo, possuem pelo menos dois apartamentos em uma parte chique de Hong Kong, bem como um condomínio em Vancouver e um prédio de escritórios que abriga a seguradora.

Mas a família não é nem de longe tão rica quanto Lo afirma, de acordo com a Forbes.

Um escritório de advocacia que representa Lo disse à Forbes que “todas as insinuações de que nosso cliente foi desonesto, falso ou antiético são categoricamente negadas por ele”.

