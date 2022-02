Homem detido com 800 fotos e vídeos de pornografia infantil ganha liberdade provisória em Manaus

A juíza Suzi Irlanda de Araújo Granja da Silva concedeu liberdade provisória a um homem, de 24 anos, que foi detido com imagens de pornografia infantil em Manaus, no Amazonas. As informações são do G1.

Segundo a decisão, o suspeito deve ser encaminhado à Central Integrada de Alternativas Penais (Ciapa) de Manaus, onde deve ser cadastrado e fazer acompanhamento psicológico por seis meses. O acusado ainda terá de participar do Projeto Reeducar.

Entenda o caso

O suspeito foi detido com cerca de 800 fotos e vídeos de cunho pornográfico infantil. A prisão aconteceu na última terça-feira (22). No celular do acusado, as autoridades também encontraram prints de conversas entre ele e algumas crianças.

Joyce Coelho, delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), informou que as investigações começaram no dia 5 de janeiro deste ano, após uma denúncia de que um perfil feminino estaria compartilhando vídeos de pornografia infantil nas redes sociais.

Conforme Coelho, na ocasião da prisão, o acusado alegou que o celular, em um determinado período daquele dia, estaria em posse de um familiar e comprovaria que ele não era responsável pelas mídias.

De acordo com Joyce, durante as buscas no telefone, foram achadas inúmeras imagens de cunho pornográfico, constatando o crime, além de prints de conversas entre o suspeito e alguns jovens.

