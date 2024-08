Homem de 66 anos é preso por ameaçar Trump de morte

Da redação com Reutersi Da redação com Reuters https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-reuters/ 23/08/2024 - 9:02 Para compartilhar:

Ronald Lee Syvrud, de 66 anos, foi preso nesta quinta-feira, 22, por fazer ameaças de morte ao candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump. Syrud morava no condado de Cochise, onde Trump esteve nesta quinta-feira para visitar a fronteira com o México em agenda de campanha.

Segundo o gabinete do condado, o homem tem vários mandados pendentes em Wincosin e no Arizona, por dirigir embriagado e por atropelar um crime de atropelamento com fuga.

Esse não é o caso mais recente de uma série de ameaças contra candidatos antes da eleição geral de 5 de novembro.

No começo do mês, um homem da Virgínia foi acusado de ameaçar a vice-presidente dos EUA e adversária de Trump entre os democratas, Kamala Harris, e um homem de New Hampshire foi preso em dezembro após ameaçar matar candidatos presidenciais republicanos.

Em julho, Trump tomou um tiro de raspão na orelha direita em uma tentativa de assassinato que deixou dois feridos e um morto.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos foi muito criticado após o ato. A diretora da agência pediu demissão.

Apesar dessa e de novas ameaças, Trump afirmou ter “grande respeito” pelo Serviço Secreto e “o trabalho que eles fazem”, acrescentando que a instituição cometeu erros, mas aprenderá com eles.