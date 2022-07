Homem de 23 anos morre após beber 1 litro de licor em desafio na África do Sul

A polícia de Limpopo, no norte da África do Sul, investiga a morte de um homem de 23 anos, que não teve a identidade revelada, após ser desafiado a beber uma garrafa de licor em um bar. As informações são do jornal O Globo.

O homem foi desafiado a beber uma garrafa inteira do licor Jagermeister, que possui teor alcoólico de 35%, com a promessa de receber uma quantia em dinheiro de cerca de R$ 60. O desafio foi filmado e publicado nas redes sociais.

“Aparentemente, os clientes participavam de uma ‘competição de bebidas’, na qual o vencedor, aquele que conseguisse tomar uma garrafa inteira de Jagermeister em um tempo específico, ganharia 200 rands”, disse Motlafela Mojapelo, chefe de polícia de Limpopo.

Nas imagens, é possível ver o rapaz bebendo 1 litro do licor de uma só vez, mas depois cai no chão desmaiado. Ele foi levado a um hospital em Mashamba, mas já chegou ao local sem vida.