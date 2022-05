Homem de 20 anos com aparência de criança é morto pela polícia no Pará

Um homem de 20 anos foi morto a tiros na madrugada de quarta-feira (4) em Castanhal, no Pará. De acordo com a Polícia Civil, ele possui um problema de crescimento e, apesar da idade, tem aparência de criança, o que chamou a atenção nas redes sociais. As informações são do G1.





Apelidado de ‘Molequinho’, José Roberto Gomes Alves tinha completado 20 anos no último dia 23 de abril, mas possui a fisionomia de uma criança por conta de problemas de crescimento. Apesar do choque da população local, a polícia confirmou a idade da vítima.

De acordo com a publicação, a vítima não tinha registro oficial de crimes, mas era suspeita de alguns furtos na cidade paraense. A Polícia Científica do Pará já liberou o corpo para a família.