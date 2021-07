Homem de 112 anos ganha título do Guinness de mais velho do mundo

Um porto-riquenho de 112 anos recebeu na quarta-feira (30) o título do Guinness World Record, o Livro Mundial dos Recordes, de homem mais velho do mundo. As informações são do UOL.

Flores Márquez, conhecido pela família por “Don Millo”, está próximo de completar 113 anos, em 8 de agosto. Ele nasceu na cidade de Carolina, ao leste de San Juan de Porto Rico, e é o segundo de 11 irmãos.

“Meu pai me criou com amor e me ensinou amar a todos. Sempre nos dizia para fazer o bem, para compartilhar tudo com os outros”, disse o recordista.

Ao mesmo tempo em que Don Millo recebeu o título do Guinness, uma turca de 119 anos também quer entrar para a história como a pessoa mais velha do mundo, segundo o tabloide The Mirror.

A família de Seker Arslan diz que ela completou 119 anos no último domingo (27), de acordo com sua habilitação para dirigir. Ela teria nascido em 27 de junho de 1902. Agora, eles lutam para conseguir o título para ela.

Atualmente, a mulher mais velha do mundo registrada com o título é a japonesa Kane Tanaka, com 118 anos. Caso Arslan receba seu título e, futuramente, ultrapasse a idade de 122 anos e 164 dias, ela pode quebrar o recorde de mulher mais velha da humanidade, que é da francesa Jeanne Louise Calment, morta em 1997.

